МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра в вечернее время

После трех часов дня ветер может усилиться до 15-18 метров в секунду.

В Петербурге вечером ожидается усиление ветра. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 29 октября после трех часов дня ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

В связи с этим МЧС дает рекомендации населению при сильном ветре:

нужно убирать хозяйственные вещи с балкона и двора, закрыть окна;

машину желательно поставить в гараж или за его неимением парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

при нахождении на улице, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения;

также стоит избегать деревьев и сооружения повышенного риска: мосты, линии электропередач и т.д.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

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