МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра в вечернее время

В Петербурге вечером ожидается усиление ветра. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 29 октября после трех часов дня ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
В связи с этим МЧС дает рекомендации населению при сильном ветре:
- нужно убирать хозяйственные вещи с балкона и двора, закрыть окна;
- машину желательно поставить в гараж или за его неимением парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;
- при нахождении на улице, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения;
- также стоит избегать деревьев и сооружения повышенного риска: мосты, линии электропередач и т.д.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".
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