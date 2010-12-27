В последний рабочий день в Петербурге ожидается усиление ветра

В западных районах города порывы могут достигать 19-24 м/с.

МЧС предупреждает петербуржцев об осадках и ураганном ветре в пятницу, 22 марта. Об этом спасатели сообщают на сайте регионального ведомства.

Ветер в последний рабочий день будет дуть с северо-запада со скоростью до 8-13 метров в секунду. В западных районах города порывы могут достигать 19-24 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем +1...+6 градусов.

Ночью и рано утром на дорогах будет гололедица. Днем атмосферное давление будет повышаться.

Самая низкая температура в Петербурге 22 марта была зафиксирована в 1883 году, тогда столбик термометра опустился до минус 30 градусов, самым теплым этот день был в 2007 году – плюс 15 градусов.

Фото: Piter.tv