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МЧС предупреждает об усилении ветра в понедельник
Сегодня, 15:31
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smirenny

МЧС предупреждает об усилении ветра в понедельник

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Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

В воскресенье, 8 ноября, региональное управление МЧС России предупредило петербуржцев об усилении ветра в понедельник, 9 ноября.

В Северной столице ожидается западный, северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду по по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Будьте внимательны и осторожны!

предупредили спасатели.

Напомним, что по шкале Бофорта, такие порывы считаются крепкими. При них качаются стволы деревьев, идти против ветра трудно.

Ранее мы писали, что понедельник в Петербурге начнется нуля градусов.

Фото: Pixabay

Теги: мчс предупреждает, усиление ветра
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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