МЧС предупреждает об усилении ветра в понедельник

В воскресенье, 8 ноября, региональное управление МЧС России предупредило петербуржцев об усилении ветра в понедельник, 9 ноября.
В Северной столице ожидается западный, северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду по по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Будьте внимательны и осторожны!
предупредили спасатели.
Напомним, что по шкале Бофорта, такие порывы считаются крепкими. При них качаются стволы деревьев, идти против ветра трудно.
Ранее мы писали, что понедельник в Петербурге начнется нуля градусов.
Фото: Pixabay
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