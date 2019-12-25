МЧС предупреждает об усилении ветра в понедельник

Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

В воскресенье, 8 ноября, региональное управление МЧС России предупредило петербуржцев об усилении ветра в понедельник, 9 ноября.

В Северной столице ожидается западный, северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду по по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Будьте внимательны и осторожны! предупредили спасатели.

Напомним, что по шкале Бофорта, такие порывы считаются крепкими. При них качаются стволы деревьев, идти против ветра трудно.

Ранее мы писали, что понедельник в Петербурге начнется нуля градусов.

Фото: Pixabay