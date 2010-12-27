МЧС предупреждает о возможных происшествиях в связи с похолоданием до -2 градусов

МЧС России по Ленинградской области предупреждает жителей города о наступлении холодов.

МЧС России По Ленинградской области предупреждает о наступлении заморозков, которые ожидаются 26-27 сентября. В связи с погодными условиями может повыситься количество ДТП. На территории Ленинградской области прогнозируется вероятность угнетения и уничтожения сельскохозяйственных культур. Также прогнозируется количество заблудившихся людей в лесу. Большая вероятность происшествий связанных с переохдаждением, с отключениями электроэнергии вследствие перегрузки электросетей ввиду активного использования обогревательных приборов, возникновения техногенных пожаров и взрывов бытового газа.

МЧС России рекомендует одеваться многослойно, чтобы избежать переохлаждения. Держать ноги в тепле, не контактировать кожей с металлом. Кроме того, в группе риска могут оказаться люди переутомленные или в алкогольном опьянении. В таком состоянии человек в большинстве случаев не замечает признаков переохлаждения и обморожения.

Спасатели советуют в период заморозок отложить походы в лес. Однако тем, кто все таки решился отправиться туда, стоит соблюдать несколько важных правил:

- Отправляясь в лес, всегда сообщать своим близким куда вы идете и когда планируете вернуться.

- Изучить местность заранее

- Не ходить вглубь незнакомой местности, оставлять на пути движения ориентиры.

- С собой необходимо взять сумку, в которых должны находиться: заряженный сотовый телефон, устройство для ориентирования на местности, навигатор, компас, нож, фонарик, спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. По возможности взять котелок, продукты питания, полиэтиленовую пленку, чтобы спастись от дождя.

- Одежда должна быть яркой, или иметь при себе сигнальный жилет яркого цвета.

Напомним, при возникновении любой чрезвычайной ситуации нужно незамедлительно сообщить в службу спасения по телефону "101". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".



