МЧС предупреждает о тумане вечером в четверг

Видимость составит 500-1000 метров.

Вечером в четверг, 12 ноября, в Петербурге ожидается туман, сообщило главное региональное управление МЧС России со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Видимость составит 500-1000 метров. Из-за неблагоприятных погодных условий горожанам рекомендуют ограничить себя от поездок на транспорте, а также соблюдать сниженный скоростной режим. Так, показатель скорости авто должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Водитель обязан включить габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 13 ноября ожидаются туман и гололедица.

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