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МЧС предупреждает о гололедице и мокром снеге 14 декабря

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МЧС предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погоды в четверг, 14 декабря. В Северной столице обещают мокрый снег и гололедицу.

Синоптики Северо-Западного УГМС обещают на ночь со среды на четверг мокрый снег. Но днем осадки почти прекратятся. На дорогах города будет небезопасно из-за гололеда. Ветер будет умеренным, температура в районе нуля.

МЧС предупреждает водителей о соблюдении правил на дороге. Автовладельцев просят заранее предупреждать участников движения о маневрах, держать увеличенную дистанцию и притормаживать перед переходами.

На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении. Будьте внимательны: не все водители учитывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель.

Пресс-служба МЧС по Петербургу

Теги: мчс спб , новости питера , новости спб , погода спб
Категории: Новости СПб

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