МЧС предупреждает о гололедице и мокром снеге 14 декабря

Синоптики Северо-Западного УГМС обещают на ночь со среды на четверг мокрый снег. Но днем осадки почти прекратятся. На дорогах города будет небезопасно из-за гололеда. Ветер будет умеренным, температура в районе нуля.
МЧС предупреждает водителей о соблюдении правил на дороге. Автовладельцев просят заранее предупреждать участников движения о маневрах, держать увеличенную дистанцию и притормаживать перед переходами.
На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении. Будьте внимательны: не все водители учитывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель.
Пресс-служба МЧС по Петербургу