МЧС предупреждает о гололедице и мокром снеге 14 декабря

МЧС предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погоды в четверг, 14 декабря. В Северной столице обещают мокрый снег и гололедицу.

Синоптики Северо-Западного УГМС обещают на ночь со среды на четверг мокрый снег. Но днем осадки почти прекратятся. На дорогах города будет небезопасно из-за гололеда. Ветер будет умеренным, температура в районе нуля.

МЧС предупреждает водителей о соблюдении правил на дороге. Автовладельцев просят заранее предупреждать участников движения о маневрах, держать увеличенную дистанцию и притормаживать перед переходами.