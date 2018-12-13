В Петербурге ожидаются ливни с грозой и порывистым ветром

В связи с ухудшением погоды МЧС рекомендует гражданам держаться подальше от антенн.

МЧС Санкт-Петербурга информирует жителей города об ухудшении погоды 11 мая. Ведомство ссылается на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу в Северной Столице температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +11 градусов, а днем поднимется до +15 градусов. В начале дня ожидается слабый дождь, который позже перерастёт в ливень с грозой. Скорость ветра составит 5-10 м/с, при грозе порывы ветра достигнут 15 м/с.

В связи с ухудшением погоды МЧС рекомендует гражданам держаться подальше от антенн, линий электропередачи и высоких деревьев. Запрещается купаться в водоемах.

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