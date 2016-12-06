МЧС по Петербургу дает рекомендации водителям в гололедицу

В среду в Санкт-Петербурге ожидается гололедица и плюсовая температура.

В пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что 25 октября в некоторых местах города ожидается гололедица и туман. Спасатели предупреждают автомобилистов и просят быть осторожными на дорогах в сложных погодных условиях.

1. Заблаговременно включать указатели поворотов, а если нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигать стоп-сигналами.

2. Стоит повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель.

3. Также стоит удерживать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция - 15 м.

4. На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов необходимо проявить повышенную осторожность. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля.

В среду в Северной столице температура воздуха составит +2 градуса. Стоит помнить, что Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, что с четверга, 26 октября в Петербурге ожидается заметное похолодание.