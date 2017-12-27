МЧС назвало возможную причину пожара под Новосибирском

МЧС прокомментировало пожар на складе обувной фабрики под Новосибирском, в котором погибли иностранные граждане.

Сегодня, 4 января, под Новосибирском в Искитимском районе в поселке Чернореченский на складе обувной фабрики произошел крупный пожар, жертвами которого стали иностранные граждане.

Сообщается, что на фабрике работоло около 30 человек иностранных трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Возможно, люди там не только работали, но и жили. Когда спасатели приехали на место возгорания, огонь распространился уже на 2 тысячи квадратных метра. Это говорит о том, что спасателей вызвали не сразу или возгорание заметили слишком поздно.

На складе хранились резиновые материалы, которые при возгорании источают удушливый едкий дым. Одной из возможных причин пожара называется неосторожное обращение с огнем.

На данный момент огонь полностью потушен, идет проливка помещений и розыск погибших. На данный момент говорится о 10 погибших. Граждан России среди них нет.

Фото: ВКонтакте

Видео: Инцидент Новосибирск