MBFD в Петербурге: мужчины в платьях, игрок "Зенита" в перьях

В Петербурге отгремел Mercedes-Benz Fashion Day. В центральном выставочном зале "Манеж" свои коллекции представили как известные дизайнеры, так и начинающие творцы.

В показе участвовали Olya Gerasimenko, L'EREDE, IANIS CHAMALIDY, VIKKI (Victoria Afanaseva), IGOR GULYAEV и участнки проекта Собака.ru "Новые имена в моде - 2018". Самым ярким и эпатажным шоу стал показ начинающих дизайнеров - они устроили настоящее шоу с барабанами, танцами, яркими и необычными образами. Некоторые из них по-настоящему ошеломили жителей культурной столицы. Дизайнер Alina Esenina представила коллекцию женских шляп "на выход", но есть одно но - она представила их на мужчинах. На брутальных, бородатых и татуированных мужчин модельер надела женские платья. Дизайнер также не забыла и про главный акцент - всем накрасила губы в красный цвет.







Петербургская публика, привыкшая к более классическим модным показам отреагировала неоднозначно. Кто-то смеялся и снимал все на телефон, кто-то закатывал глаза, а некоторые даже выходили из зала.

Сама дизайнер Алина Есенина свое решение "приукрасить мужчин" прокомментировала так: "захотелось куража".





А парни, что принимали участие в показе признались, что это был интересный опыт, но они никогда не хотели бы так ходить в обычной жизни.



Видео и фото - PiterTV

Фото из Instagram - crow_of_spades

