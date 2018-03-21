Mercedes-Benz Fashion Day: шик, блеск, мужчины в платьях

В субботу, 17 марта в Манеже собрались любители красоты, ценители творчества и все желающие приобщиться к миру моды. Мерседес бенз фэшн вик собрал всех на этой просторной площадке.

Свои коллекции представили как известные дизайнеры, так и начинающие творцы. В показе участвовали Olya Gerasimenko, L'EREDE, IANIS CHAMALIDY, VIKKI (Victoria Afanaseva), IGOR GULYAEV и участники проекта Собака.ru "Новые имена в моде - 2018".

Самым ярким и эпатажным шоу стал показ начинающих дизайнеров - они устроили настоящее шоу с барабанами, танцами, яркими и необычными образами. Некоторые из них по-настоящему ошеломили жителей культурной столицы. Дизайнер Alina Esenina представила коллекцию женских шляп "на выход", но есть одно но - она представила их на мужчинах. На брутальных, бородатых и татуированных парней модельер надела женские платья. Дизайнер также не забыла и про главный акцент - всем накрасила губы в красный цвет.







Это мой первый опыт участия в модном показе. Я думаю, я сделал это для того, чтобы вывести себя из зоны комфорта, испытать новые ощущения.. Это не то, чего я ожидал, но получилось весело! Я думаю, в этой шляпке я выгляжу очень привлекательно!

Дрю Гордон, форвард баскетбольного клуба "Зенит"

В показе также приняли участие известные личности Петербурга – актриса Полина Сидихина, актер Александринского театра Тихон Жизневский, а также певицы Шура Кузнецова и Айова. Катя поделилась, что это был её первый опыт в роли подиумной модели.

Кульминацией модного события стал показ коллекции "To be continued" модного дома Игорь Гуляев. Коллекция посвящена теме «Немое кино». Дизайнер воплотил в коллекции аристократичные образы в купе с голливудским шиком.

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Петр Кудряшов