Лжеминёра ожидает суд после задержки рейса в Пулково

Из-за задержки рейса авиакомпания потеряла 1,8 млн рублей.

В Петербурге перед судом предстанет лжеминёр, из-за которого произошла задержка рейса в Пулково. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Невского района.

В отношении 31-летнего мигранта утверждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме, повлекшее причинение крупного ущерба. Из-за задержки рейса авиакомпания потеряла 1,8 млн рублей.

Как пояснил обвиняемый, он решился на такой шаг из-за беременной жены. Супруги поссорились, поэтому женщина собрала вещи и полетела на родину к родителям. Не желая расставаться с ней, мужчина позвонил в аэропорт Пулково и сообщил, что в багаже женщины находится взрывное устройство.

После его звонка с борта самолета незамедлительно эвакуировали пассажиров и экипаж, судно и багаж подверглись тщательному осмотру. Никаких подозрительных предметов не было обнаружено.

Уголовное дело рассмотрит Невский районный суд.

Фото: Piter.tv