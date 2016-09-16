Люстры из Дома-музея Римского-Корсакова в Тихвине вернулись после реставрации

Предметы поступили в ГАУК ЛО "Международный центр реставрации" в марте 2023 года.

Люстры из Дома-музея Николая Римского-Корсакова в Тихвине вернулись после реставрации. Об этом сообщил Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Предметы поступили в ГАУК ЛО "Международный центр реставрации" в марте 2023 года. Реставраторы произвели разборку люстр по узлам и деталям, исправили резьбовые крепёжные соединения, выполнили промывку и расчистку от всех видов загрязнений с использованием ультразвуковых аппаратов, методом литья восполнили недостающие металлические детали.

Самая ранняя из люстр датируется концом XVIII – началом XIX веков — это люстра-фонарь на одну свечу.

Ранее в Строгановском дворце Петербурга отреставрировали древние скульптуры.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по сохранению культурного наследия