Музей Римского-Корсакова в Тихвине обновил экспозицию

Начиная с 19 марта все жители и гости Тихвина смогут посетить обновлённый музей, чтобы отпраздновать 180-летие великого русского композитора.

В Тихвине откроется новая экспозиция в Доме-музее Николая Андреевича Римского-Корсакова, посвящённая 180-летию композитора. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Посетители смогут познакомиться с богатым творческим наследием Римского-Корсакова. Он оставил нам 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальную и вокальную музыку.

Начиная с 19 марта все жители и гости Тихвина смогут посетить обновлённый музей, чтобы отпраздновать 180-летие великого русского композитора. В этом году также было возможно насладиться двумя операми Римского-Корсакова в Петербурге. В феврале на новой сцене Мариинского театра были исполнены "Псковитянка" и пролог "Боярыня Вера Шелога".

Ранее мы сообщили о том, что семейный форум #ВсейСемьей пройдет в Гатчине.

Фото: пресс-служба Государственного Дома-музея Римского-Корсакова