Любительский клуб из Петербурга обыграл англичан. Победу принес Дмитрий Сычев

Матч в Московской области прошел накануне в рамках турне старейшего футбольного клуба мира. Игра завершилась победой петербуржцев, а Piter.TV проследил, как это было.

Видеозапись с трансляцией этой игры утром 28 июня вошла в тренды YouTube по России. В ней приняли участие любительский клуб из чемпионата Петербурга и команда из восьмого дивизиона английского первенства. Это не "Зенит", не "Спартак", не кто-то из высших футбольных лиг России или Англии. Встреча проходила в будний день под проливным дождем, на стадионе команды, которая уже несколько лет не играет в РПЛ. Несмотря на это, на арену подмосковного "Сатурна" в Раменском пришло порядка четырех тысяч зрителей. Чем был вызван интерес болельщиков и пользователей в сети? Как на матче оказался бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сычев? Обо всем по порядку.

Встреча ФК "КФ" и "Шеффилда" стала третьей в турне англичан по России. Встреча с петербургским любителями стала особенным событием со всех сторон.

На это повлиял не только факт визита гостей с Туманного Альбиона, но и особенности создания самого клуба "КФ". КФ в его названии - это "Картавый футбол": так называется YouTube-блог спортивного журналиста Никиты Ковальчука. На канале сейчас более 300 тысяч подписчиков.

Два года назад Ковальчук стал главным тренером любительского клуба. Проект "КФ" был запущен для того, чтобы показать, что на главной российской лиге свет клином не сошелся и молодые игроки могут реализовывать себя в других командах и турнирах. Например, в чемпионате Петербурга.

Матч на стадионе в Раменском был проведен на личные средства блогера. Подписчики оценили порыв Никиты и перед игрой перевели ему порядка 150 тысяч рублей на нескольких прямых эфирах. К тому же, на пресс-конференции в день матча главный тренер ФК "КФ" объяснил, почему товарищескую игру не получилось провести непосредственно в Северной столице.

"Я бы договорился об аренде "Петровского", но это не вписывалось в плотный тайминг гостей. Кажется, мы стали забывать, что в часе от Москвы есть отличный стадион, на котором становился чемпионом "Зенит" и играла сборная, а рядом находится одна из лучших футбольных баз в стране. И это тот самый случай, когда люди с инициативой находят возможность договориться с властью. Благодарим всех, кто пошел на встречу нашей мечте" - отметил Ковальчук.

"Шеффилд" был основан в 1857 году и является старейшей футбольной командой мира. Их спонсор (популярная компания по производству маек игроков) рассчитывал, что "Шеффилд" встретится со старейшей российской командой "Знамя труда", но этим планам не суждено было сбыться. Первые дружественные спарринги были назначены с московскими "Торпедо" и "Чертаново": им "Шеффилд" проиграл с общим счетом 0:12. Игра с ФК "КФ" стала для англичан сюрпризом, потому что с любителями из России им пока играть не приходилось. Последней встречей в турне "Шеффилда" станет игра 29 июня с ФК "Казанка", входящим в структуру московского "Локомотива".

"Конечно, очень тяжело, что команде пока не удалось забить ни одного мяча. Мы жаждем забить голы, победить и сделать жаркую атмосферу, ведь прямо сейчас в зале есть человек, забивавший "Интеру" на стадионе "Сан-Сиро" и сегодня он точно выйдет в составе" - так оценил шансы своей команды главный тренер "Шеффилда" Кирк Джексон.

Особенностью товарищеских игр "Шеффилда" стали элементы шоу, которые решили добавить организаторы турне. Например, в составе англичан на матче с "Торпедо" (0:5) появился экс-футболист и автор канала "Красава" на YouTube Евгений Савин. К сожалению, голами он не отметился. В матче с "КФ" тоже появился один звездный гость - экс-форвард "Локомотива", французского "Марселя" и сборной России по футболу Дмитрий Сычев.

Он уже получил диплом по спортивному менеджменту FIFA и готовится окончательно попрощаться с футболом в статусе игрока. Никита Ковальчук пообещал форварду 20-25 минут игрового времени в составе любителей.

"Вчерашняя тренировка показала, что он в хорошей спортивной кондиции" - отметил тренер ФК "КФ".

Фирменный английский дождь шел над Москвой еще с утра, превратившись к концу дня в ливень. Погода благоволила гостям: англичанам не привыкать к играм на тяжелых газонах, похожих на болото. У стадиона "Сатурн" в Раменском промокшие до нитки волонтеры указывали прибывающим болельщикам путь в футбольную историю. Это не будет преувеличением - местный клуб пробыл в элите российского футбола более десяти лет, да и матч "КФ" рядовым событием не выглядел.

Фактически, перед игрой был проведена полноценная работа с болельщиками, которую в России оценивают, например, по матчам "Зенита" или баскетбольных "Химок". События состоялись по расписанию: игроков вывели на автограф-сессию, появились активный ведущий мероприятия и памятная атрибутика. Публика, занявшая всю центральную трибуну, охотно демонстрировала камерам шарфы, специально выпущенные к матчу. Всего на 14-тысячном стадионе собралось порядка четырех тысяч человек. И это на матче любительской команды из другого города.

Со стартового свистка обе команды стали играть в напористый силовой футбол, перехватывая друг у друга инициативу. На девятой минуте форвард "КФ" Ярослав Журавлев поразил ворота англичан ударом из штрафной. К середине тайма инициатива окончательно перешла к подопечным Никиты Ковальчука, перебравшимся на половину поля соперника. "Шеффилд" в основном отбивался, время от времени выбегая во фланговые контратаки "по-британски". Особенных проблем вратарю хозяев Николаю Филатову это не создало.

Трибуны скандировали имя каждого из присутствовавших на поле и взорвались овацией на 55-й минуте. Именно тогда на замену вместо Журавлева вышел Дмитрий Сычев. Второй тайм проходил в попеременных атаках команд. Один из таких рейдов на ворота "Шеффилда" завершился назначенным пенальти. Однако 19-летний голкипер Джейми Ингрэм отразил удар игрока "КФ".

Через десять минут право на 11-метровый получил уже "Шеффилд": капитан гостей Мэт Рони сравнял счёт. Радость первому голу англичан в турне по России была бурной, но недолгой. Через три минуты Сычев выстрелил в ближний угол, и этот гол оказался победным - 2:1 в пользу "КФ".

После матча не обошлось без братания россиян и англичан. Обменявшись майками между собой, команды выстроились перед трибунами и сделали памятный снимок.

"Нет, никакого пива, только восстановление и отдых после игр" - завершил вечер ответом на важный вопрос капитан "Шеффилда".

После игры футболисты "КФ" и "Шеффилда" отправились фотографироваться с болельщиками, а счастливый тренер команды-победителя подбирал слова для комментария после матча.

"Нет, коленки не дрожали, мы переживали подобные моменты. Я благодарю каждого из вас, спасибо" - сказал Никита Ковальчук.

Болельщики постепенно стали разъезжаться. Во время реплики тренера ФК "КФ" для YouTube-трансяции на стадионе начал отключаться свет. Резко "потемневшую" трансляцию из камер тут же осветили своими фонариками проходящие рядом сотрудники стадиона. Есть в этом что-то символическое.

Фото, видео: Piter.TV

Текст: Ростислав Фирсов, Артем Елисеев