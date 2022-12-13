Львова-Белова: почти 400 детей-сирот из Донбасса были переданы под опеку в российские приемные семьи

По ее словам, дети были устроены в приемные семьи из 19 регионов страны.

Почти 400 детей-сирот из Донбасса в 2022 году были переданы под опеку в российские приемные семьи. Об этом заявила на брифинге уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

По ее словам, дети были устроены в приемные семьи из 19 регионов страны. Омбудсмен подчеркнула, что большинство из них долгое время находились в республиканских детских домах. Львова-Белова добавила, что дети не воспринимают Россию как врага, а ждут от нее защиты и помощи.

Ранее Львова-Белова вручила сертификат на жилье семье погибшего в СВО военного.

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