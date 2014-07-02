Прокуратура Ленобласти займётся долгим отключением энергоснабжения в одной из деревень

Жители Ленобласти обратились в прокуратуру из-за долгого отключения электроэнергии. После проверки ведомство примет все возможные меры реагирования.

Лужской городской прокуратурой в связи с поступлением обращений граждан организована проверка соблюдения законодательства об энергоснабжении жителей деревни Крени Ретюнского сельского поселения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

По данным ведомства, жители обратились в прокуратуру и указали в заявлении, что сетевая организация нарушает допустимое время отключения электроснабжения жилых домов.

Прокуратура даст оценку действиям собственника сетей. При наличии нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга поддержала решение суда в отношении пьяного водителя на иномарке.

Фото: Piter.TV