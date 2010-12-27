Лужские пожарные спасли от огня более тридцати человек

В Ленинградской области пожарные мгновенно смогли спасти жителей дома от пожара.

Сегодня, 21 апреля, в 10.27 в службу Главного управления МЧС России по Ленобласти поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Кингисеппа в городе Луга. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России.

К месту пожара оперативно прибыла дежурная смена 135 пожарно-спасательной части. Там, пожарные установили, что из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, идёт дым. В работу включилось звено газодымозащитной службы. Как рассказали жители дома, в задымленной квартире мог находиться пожилой человек, однако на звонки и стук в дверь он не отвечал.

Пожарные незамедлительно приступили к вскрытию двери, в результате чего выяснилось, что в квартире действительно находился хозяин. Огнеборцы вывели его и передали бригаде скорой помощи. Также потребовалась эвакуация жильцов дома – по маршевой лестнице пожарные вывели 30 человек.

В итоге, в 11.18 пожар был полностью ликвидирован. Стоит отметить, что с помощью пожарных удалось спасти пожилого человека, а также не допустить распространение огня на соседние квартиры.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России