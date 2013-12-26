Лукашенко заявил, что ЕС и США не помогли Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС и США не помогли стране в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром республики Романом Головченко. Его слова приводит информационное агентство "БелТА".
Лукашенко отметил, что ему доложили о некоторых проблемах с финансированием антиковидных мер. По его словам, власти потратили на них огромные деньги.
Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко пообещал Евросоюзу проблемы из-за санкций.
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