Лукашенко заявил, что ЕС и США не помогли Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Он назвал их "последними мерзавцами".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС и США не помогли стране в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром республики Романом Головченко. Его слова приводит информационное агентство "БелТА".

Лукашенко отметил, что ему доложили о некоторых проблемах с финансированием антиковидных мер. По его словам, власти потратили на них огромные деньги.

Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко пообещал Евросоюзу проблемы из-за санкций.

Видео: Telegram / Пул Первого