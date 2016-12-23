Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал Евросоюзу проблемы из-за санкций против страны. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром республики Романом Головченко.
Просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить, время покажет.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Глава государства также поручил Головченко собрать информацию о "наиболее крупных проектах" и предприятиях Евросоюза на территории Белоруссии.
Ранее МВД Белоруссии раскрыло детали дела о госперевороте.
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