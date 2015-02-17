Лукашенко сообщил о поставке по 60 тысяч тонн дизтоплива и бензина

Главы РФ и Белоруссии проводят личную встречу.

Минск удовлетворил просьбу российского правительства и поставила на территорию страны по 60 тысяч тонн бензина и дизельного топлива. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным сделал белорусский лидер Александр Лукашенко. Политики встретились друг с другом днем 15 сентября. Иностранный гость заметил, что если потребуется еще больше сократить поставки энергоресурсов на внешние рынки и увеличить внутреннее потребление, это этот вопрос не станет проблемой для республики.

Были не то что перебои, некоторые сложности на рынке по топливу. Стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было РФ, сколько правительство попросило, по-моему, по 60 тысяч дизтоплива и бензина, - и ситуацию стабилизируем на наших общих рынках. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко прибыл с визитом в Россию.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого