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Лукашенко прибыл с визитом в Россию

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Борт с белорусским лидером приземлился в Сочи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Борт с белорусским лидером приземлился в Сочи. Завтра, 15 сентября, Лукашенко проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств обсудят региональные проблемы и международную повестку, а также совместные задачи в экономике, в частности в сфере импортозамещения.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко совершит рабочий визит в Россию.

Видео: Telegram / Пул Первого

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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