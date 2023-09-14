Лукашенко совершит рабочий визит в Россию

СМИ: у глав Белоруссии и России запланирована встреча.

Белорусский президент Александр Лукашенко направился с рабочим визитом на территорию соседнего государства. Иностранный политик рассчитывает 15 сентября провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующей информацией поделились журналисты из Telegram-канала "Пул Первого" со ссылкой на собственный источник, близкий к окружению местного главы государства. Предположительно, президенты обсудят международную повестку и региональные проблемы, а также сотрудничество в сфере промышленности, сельском хозяйстве и других экономических направлениях, сферу импортозамещения. Напомним, что в прошлый раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в июле 2023 года, эта встреча проходила в России. Белорусский лидер в тот момент принимал участие в саммите "Россия - Африка".

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого