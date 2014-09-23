Лукашенко: Минск и Анкара выступают за дипломатию в решении ситуации на Украине

Он напомнил, что Белоруссия неоднократно высказывалась на эту тему.

Минск и Анкара выступают за дипломатию в решении ситуации на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Турции Мустафой Озджаном.

По словам главы государства, у стран схожие позиции по многим проблемам международных отношений. Он напомнил, что Белоруссия неоднократно высказывалась на эту тему. Также Лукашенко добавил, что Турции и Белоруссии удалось многое сделать в рамках углубления двусторонних отношений.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь Африке технологиями.

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