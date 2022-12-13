Лукашенко считает, что у РФ нет необходимости размещать ядерное оружие в других странах

В Белоруссии оценили размещение стратегических сил РФ в республике.

У России есть возможность, но нет необходимости размещать собственное ядерное оружие в дружественных странах мира. Соответствующее заявление в рамках ежегодного послания к нации и членам местного парламента сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства пояснил, что говорит для примера о ситуации, когда Москва при желании могла бы установить стратегические силы на территории Кубы или Накарагуа. Однако при возникновении такой необходимости власти в Минске будут готовы договориться с президентом Владимиром Путиным о размещении в Белорусии запасов РФ. Политик призвал страны коллективного Запада готовиться к такому развитию событий.

В том, чтобы сегодня хоть размещать ядерное оружие на Кубе, в Никарагуа или где там, нет никакой проблемы у России. Но в этом нет необходимости. Должен сказать: надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда — если это надо — и стратегическое оружие. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко напомнил участникам мероприятия о том, что неделю назад он отдал распоряжение военнослужащим о том, чтобы они немедленно начали восстанавливать площадки, на которых ранее были размещены с ядерными боеголовками "Тополя". Александр Лукашенко добавил, что ранее принял постановление о сохранении таких локаций.

Лукашенко назвал геев "извращенцами" и "простил" лесбиянок.

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