это произошло после закрытия границы между Россией и Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания.

По его словам, это произошло после закрытия границы между Россией и Белоруссией. Лукашенко отметил, что в Белоруссии продуктов хватает. А вот после закрытия границы российские ритейлеры обратились к нему, потому что боялись возникновения дефицита в РФ.

Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая, - сказал глава государства.

О решении закрыть границы премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил 16 марта. Оно было вызвано распространением коронавирусной инфекции.

Ранее Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельность.

Видео: YouTube / Правительство России, CTVBY