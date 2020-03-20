Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания.
По его словам, это произошло после закрытия границы между Россией и Белоруссией. Лукашенко отметил, что в Белоруссии продуктов хватает. А вот после закрытия границы российские ритейлеры обратились к нему, потому что боялись возникновения дефицита в РФ.
Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая, - сказал глава государства.
О решении закрыть границы премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил 16 марта. Оно было вызвано распространением коронавирусной инфекции.
Ранее Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельность.
Видео: YouTube / Правительство России, CTVBY
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