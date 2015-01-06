Лукашенко: ВСУ пытались нанести удары по военным объектам Белоруссии

Глава Республики отметил, что со стороны Украины начались провокации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения по поводу ситуации с Украиной. По словам политика, ВСУ пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Ракеты удалось перехватить. Об этом сообщили в РИА Новости.

Глава страны отметил, что со стороны Украины начались провокации. Комплексы "Панцирь" смогли перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины.

Ранее на Piter.tv: Минск и Москва еще не ответили на военную активность НАТО, заявил Лукашенко.

Фото: aa.com.tr