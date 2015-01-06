  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лукашенко: ВСУ пытались нанести удары по военным объектам Белоруссии
Сегодня, 20:00
141
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко: ВСУ пытались нанести удары по военным объектам Белоруссии

0 0

Глава Республики отметил, что со стороны Украины начались провокации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения по поводу ситуации с Украиной. По словам политика, ВСУ пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Ракеты удалось перехватить. Об этом сообщили в РИА Новости.

Глава страны отметил, что со стороны Украины начались провокации. Комплексы "Панцирь" смогли перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины. 

Ранее на Piter.tv: Минск и Москва еще не ответили на военную активность НАТО, заявил Лукашенко.

Фото:  aa.com.tr

Теги: всу пытались нанести удары, опасения лукашенко
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии