Лучшие места Васильевского острова

Piter.tv расскажет какие посетить зоны отдыха и исторические места на Васильевском острове.

Где находится Васильевский остров в Санкт-Петербурге

Васильевский остров расположен в дельте Невы, кроме того, это самый большой остров из всех. Достопримечательности острова расположены в основном по набережной р. Большая Нева, которая омывает его с одной стороны, а с другой стороны находится Финский залив, реки Малая Нева и Смоленка. Стоит помнить, что посетить Васильевский остров получится только днем, так как мосты каждую ночь разводят, чтобы обеспечить проход речных и морских судов по Неве.

Места для прогулок на Васильевском острове

Румянцевский сад - в нем удастся не только погулять, но и послушать музыку. Каждое воскресенье в летний период здесь проходят концерты. Также можно посмотреть обелиск, посвященный победам фельдмаршала графа П. А. Румянцева во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов.

Адрес: Румянцевская площадь

Сад Академии художеств - уютное место для прогулок с детьми. Сюда приводят коней и пони, на которых можно покататься.

Адрес: Университетская набережная, д. 17, 3-я линия В.О., д. 2, 4-я линия В.О., д. 1-3

Двор с драконом - любимое место жителей Васильевского острова. Более того, горожане этого дракона зовут "Васька". Данная скульптура появилась еще 1980-е годы прошлого века.

Адрес: 8 линия, д. 23, фактически между Большим проспектом, 7-й и 8-й линиями

Парк "Василеостровец" - удачное место для прогулок семьей. Пока дети будут развлекаться на горках, родители могут посетить уютный ресторанчик на территории парка. Кроме того, здесь проводятся развлекательные мероприятия для детей.

Адрес: 25-я линия, Средний пр., Большой пр.

Опочининский сад - небольшая территория, где высажены цветы, есть детские площадки. Также в Опочининском саду заложена Аллея Любви, которая пользуется популярностью у молодоженов.

Адрес: между Наличной улицей и улицей Опочинина.

Парк Декабристов - парк разбит предположительно на месте захоронения пятерых казненных декабристов. Интересное место для того, чтобы узнать историю. Стоит отметить, что в парке присутствует памятная стела.

Адрес: между Уральской улицей, Наличной улицей, проспектом КИМа.

Набережная Лейтенанта Шмидта - здесь расположен ледокол "Красин". Арктический ледокол русского и советского флотов, с 1980-х годов - судно-музей, построенный на верфи W. G. Armstrong, Whitworth & Co. Ltd. в городе Ньюкасл-апон-Тайн в Великобритании в 1916 - 1917 году. В 1927 году был переименован в честь советского политического деятеля Леонида Красина (1870 - 1926).

Адрес: набережная набережная Лейтенанта Шмидта.

Смоленское кладбище - несмотря на специфическое место, жители Васильевского острова отмечают, что это самое лучшее место на острове. В исторической части кладбища гулять интнресно побывать, там похоронены многие известные петербуржцы. Также большой популярностью пользуется часовня Ксении Блаженной.

Адрес: оба берега реки Смоленки

Стрелка Васильевского острова

Стрелкой называется восточная часть Васильевского острова. Здесь же пролегают самая узкая улица – Репина (ее ширина составляет около шести метров) и одни из самых красивых улиц Северной Пальмиры – 6-я и 7-я линии.

Одним из заметных сооружений Васильевского острова являются две 32-метровые Ростральные колонны, расположенные по бокам от Биржевой площади. Их построил в 1810 году французский архитектор Жан-Франсуа Тома де Томон. Ранее они выступали в качестве маяков для заходивших в порт кораблей. У подножия расположены аллегорические фигуры, которые означают четыре реки России: Волгу, Неву, Днепр и Волхов.

Еще одной достопримечательностью является Готторпский глобус. Его установили при императрице Елизавете Петровне. Но в декабре 1747 года он был уничтожен при пожаре. который возник в здании Кунсткамеры.В следующем году его начали восстанавливать. В настоящее время можно увидеть в экспозиции Музея им. М. В. Ломоносова.

Туристы часто посещают церковь Трех Святителей, заложенную в начале XVIII века и являющуюся одной из старейших во всем городе.

Также стоит посетить Центральный военно-морской музей. Из всех тематических музеев мира он является самым крупным.

Кафе, пабы и рестораны острова

Бутерbrodskybar - Набережная Макарова, д. 16

Бельгийский Гастрономический Паб Брюгге - Набережная Макарова, 22

Винный бар Братья Тонет - В. О., Биржевой переулок, 4

Ресторан Мука - ул. Гаванская, 35

Ресторан Чирдак - Нахимова улица., 5

Фото: "ВК" Васильевский остро (Васька", "ВК" "Васин сад", KudaGo, cittywals