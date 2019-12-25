Ожидается, что его премьера состоится в 2021 году.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной "Звёздных войн". Об этом сообщил портал Comicbook.

Известно, что проект носит название "Плохая партия". Планируется, что новый мультсериал будет спин-оффом финального сезона шоу "Звёздные войны: Войны клонов". В центре сюжета история об элитных и экспериментальных клонах "Плохой партии".

Проект представят в 2021 году. Точная дата пока не называется.

Ранее мы сообщали от ом, что Люк Эванс рассказал, чего ждать от сериала по "Красавице и чудовищу".

Фото:звездные войны/вк