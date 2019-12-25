Люк Эванс рассказал, чего ждать от сериала по "Красавице и чудовищу"

Сюжет расскажет о приключениях Гастона и его слуги-подхалима Лефу.

Британский актер Люк Эванс поделился новыми подробностями предстоящего 6-серийного сериала по "Красавице и чудовищу". В интервью порталу Collider он рассказал, что в центре сюжета будут приключения Гастона и его слуги-подхалима Лефу, которого сыграет Джош Гад.

По словам Эванса, во время съемок все актеры очень сдружились. Было много смеха и веселья.

"Последние несколько лет мы подбирали сценарии, идеи и концепции. Потом мы очутились в творческой команде нескольких невероятных авторов, а у Джоша появилась отличная мысль, которая тут же получила развитие. Материал сразу же отправили в Disney+, и они были в восторге", - отметил актер.

Работа над спин-оффом популярного ремейка мультфильма сейчас идет в самом разгаре. Тексты к половине эпизодов закончены, а композитор Алан Менкен уже написал для шоу несколько оригинальных песен.

Созданием приквела занимаются Эдди Китсис и Адам Хоровиц. Премьера состоится в ближайшем будущем на потоковом сервисе Disney+.

Ранее мы писали, что сериал "Андреевский флаг" выходит на Первом канале.

Фото: кадр из фильма "Красавица и чудовище" 2017 года выпуска, режиссера Билла Кондона