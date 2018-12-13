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Николас Ломбертс хочет вернуться в "Зенит"
Вчера, 15:17
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Rybka123

Николас Ломбертс хочет вернуться в "Зенит"

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Игрок выступал в составе "сине-бело-голубых" с 2007 по 2017 год.

Бельгийский защитник "Остенде" Николас Ломбертс, ранее выступавший в составе "Зенита", заявил о намерении вернуться в структуру петербургского клуба в качестве скаута. Об этом сообщает "Чемпионат.com", ссылаясь на бельгийское издание Het Laatste Nieuws.

По словам игрока, многие его бывшие одноклубники в данный момент работает в "Зените". Он назвал фамилии Малафеева, Аршавина и Зырянова. Ломбертс рассказал, что продолжает общаться с бывшими коллегами и недавно получил от них поздравления на день рождения. После завершения игровой карьеры ему бы хотелось вернуться в Петербург.

Моё сердце до сих пор принадлежит "Зениту". Я скучаю и довольно часто. Было бы классно работать в этом клубе,
— сказал бельгиец

Николас Ломбертс выступал в составе "сине-бело-голубых" с 2007 по 2017 год.  В составе "Зенита" он сыграл около 300 матчей и выиграл с командой четыре чемпионства, Суперкубок УЕФА и  Кубок УЕФА.

Напомним, что в сезоне 18/19 "Зенит" досрочно стал чемпионом России. О том, как Петербург праздновал победу команды читайте в нашем материале.

Фото: ФК "Зенит"

Теги: зенит, николас ломбертс
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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