Николас Ломбертс хочет вернуться в "Зенит"

Игрок выступал в составе "сине-бело-голубых" с 2007 по 2017 год.

Бельгийский защитник "Остенде" Николас Ломбертс, ранее выступавший в составе "Зенита", заявил о намерении вернуться в структуру петербургского клуба в качестве скаута. Об этом сообщает "Чемпионат.com", ссылаясь на бельгийское издание Het Laatste Nieuws.

По словам игрока, многие его бывшие одноклубники в данный момент работает в "Зените". Он назвал фамилии Малафеева, Аршавина и Зырянова. Ломбертс рассказал, что продолжает общаться с бывшими коллегами и недавно получил от них поздравления на день рождения. После завершения игровой карьеры ему бы хотелось вернуться в Петербург.

Моё сердце до сих пор принадлежит "Зениту". Я скучаю и довольно часто. Было бы классно работать в этом клубе,

— сказал бельгиец

Николас Ломбертс выступал в составе "сине-бело-голубых" с 2007 по 2017 год. В составе "Зенита" он сыграл около 300 матчей и выиграл с командой четыре чемпионства, Суперкубок УЕФА и Кубок УЕФА.

Напомним, что в сезоне 18/19 "Зенит" досрочно стал чемпионом России. О том, как Петербург праздновал победу команды читайте в нашем материале.

Фото: ФК "Зенит"