«Повелитель муз» Литературный вечер Александра Маленкова (гл. ред. журнала MAXIM)

16 ноября 2017 20:00

Творческое пространство Пальма (пер. Пирогова, д. 18)

Юмористические и не очень произведения Александра Маленкова прочитают актрисы Лукерья Ильяшенко, Полина Максимова и сам автор.

В интерьерах старинного особняка XIX века «Пальма» прозвучат остроумные, полные иронии и тонкой лирики рассказы журналиста Александра Маленкова. Его произведения - это короткие сатирические зарисовки о любви и страсти, семье и работе, повседневности и будничных проблемах, с которыми ежедневно сталкивается каждый их нас.

Александр Маленков – журналист, писатель, сценарист. С 2002 года возглавляет мужской журнал MAXIM. Постоянный участник «БеспринцЫпных чтений», театрализованной программы по рассказам Александра Цыпкина. Осенью 2017 года выпустил успешный юмористический роман «Красные огурцы».

Лукерья Ильяшенко – актриса, солистка поп-группы. Исполнительница главных ролей в популярных сериалах «Сладкая жизнь» (ТНТ), «Налет» (1 канал), «Выжить после» (СТС).

Полина Максимова – актриса и телеведущая, звезда сериала «Деффчонки» на ТНТ. Исполнительница одной из главных ролей в российской комедии «Завтрак у папы».

Билеты от 1500 рублей https://spb.ponominalu.ru/event/povelitel-muz

Творческое пространство Пальма (пер. Пирогова, д. 18)