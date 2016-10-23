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Вчера, 17:16
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Главред журнала "MAXIM" про Задорнова: "он вошел в историю"

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Главный редактор журнала "MAXIM" Александр Маленков недавно приезжал в Петербург, чтобы представить свое литературное шоу "Повелитель Муз" жителям Северной Столицы. Александр с удовольствием пообщался с журналистами PiterTV, и также выразил скорбь по поводу смерти Михаила Задорнова.

Александр выразил скорбь и свое глубокое уважение к недавно умершему сатирику Михаилу Задорнову. Александр с Михаилом в жизни никогда не встречались, но Александр некоторое время следил за творчеством юмориста и отмечал его "потрясающее чувство юмора":

 Для меня, как человека, тоже пишущего в сатирическо-юмористическом жанре - он корифей, основатель своего стиля. Я его не знал лично, я предпочитаю твоцов оценивать по их произведениям. Можно посплетничать о том, какой человек был в жизни, но у меня для этоого нет материала. Он был великим сатириком. Он был с потрясающим чувствовом юмора. Я помню его еще в советское время. Естественно, у него был период подъема и рассвета, и заката. Но он внес свою лепту, вошел в историю и в ней останется. И то, что кто-то не понимал его "зощенковский юмор", когда он шутил, дескать "американцы тупые", это было от лица некого российского обывателя. Это была сатира над Россией, а не над Америкой. Некоторые почему-то этого не поняли. А так, он вошел в историю - он молодец.

Александр Маленков, главный редактор журнала "MAXIM" 

 

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Петр Кудряшов

Теги: maxim , александр маленков , задорнов
Категории: Новости СПб

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