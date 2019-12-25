Лишённый прав водитель погиб при столкновении с КамАЗом на трассе "Сортавала"

Водителю запрещено было садиться за руль до ноября этого года.

Водителя, которого лишили прав, попал в ДТП на трассе "Сортавала" и скончался в результате происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Трагедия произошла в первом часу ночи 12-го сентября на 11 км автодороги "Сортавала". 60-летний водитель не справился с управлением "Лифан-2158000" и столкнулся с "КАМАЗом", который двигался по левой полосе. Тот проводил влажную чистку металлического дорожного ограждения.

В результате ДТП водитель "Лифана" погиб на месте. Его лишили прав на 1,5 года в мае 2020-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП с участием троллейбуса в Петербурге погиб водитель.

Фото: Piter.TV