Полиция Петербурга задержала банду наркоторговцев, снабжавших южные районы города запрещенными веществами

Петербургская полиция вычислила группировку, занимающуюся продажей наркотиков в городе и области.

Сотрудники полиции по Санкт-Петербургу и Ленобласти поймали группу наркоторговцев, которая занималась продажей запрещенных веществ на юге города. У преступников оперативники изъяли партию вещества растительного происхождения в размере 400 грамм.

Задержание происходило 8 ноября. Сообщается, что всего “накрыли” восемь человек. Самому старшему из них - 31 год, младшему - 20 лет. По имеющимся у следствия данным, команда снабжала наркотиками Красносельский, Ломоносовский и Кронштадтский районы Петербурга и области.

В настоящее время пятеро мужчин задержаны на двое суток, остальные члены группировки отпущены под подписку о невыезде.