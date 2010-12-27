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Полиция Петербурга задержала банду наркоторговцев, снабжавших южные районы города запрещенными веществами
Сегодня, 9:45
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lesjasap
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Полиция Петербурга задержала банду наркоторговцев, снабжавших южные районы города запрещенными веществами

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Петербургская полиция вычислила группировку, занимающуюся продажей наркотиков в городе и области.

Сотрудники полиции по Санкт-Петербургу и Ленобласти поймали группу наркоторговцев, которая занималась продажей запрещенных веществ на юге города. У преступников оперативники изъяли партию вещества растительного происхождения в размере 400 грамм. 
 
Задержание происходило 8 ноября. Сообщается, что всего “накрыли” восемь человек. Самому старшему из них - 31 год, младшему - 20 лет. По имеющимся у следствия данным, команда снабжала наркотиками Красносельский, Ломоносовский и Кронштадтский районы Петербурга и области. 
 
В настоящее время пятеро мужчин задержаны на двое суток, остальные члены группировки отпущены под подписку о невыезде.
Теги: задержание , наркотики , наркоторговцы
Категории: Новости СПб

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