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Лифт в 9-этажном доме Колпинского района работал только в день выборов
Сегодня, 22:01
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ProkVad
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Лифт в 9-этажном доме Колпинского района работал только в день выборов

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В жилом доме в посёлке Понтонный лифт не работает 3-й месяц.

В посёлке Понтонный жители дома на улице Южная, 15 жалуются на неработающий три месяца лифт. Об этом сообщает "Росбалт".

Местная жительница Людмила Горнова рассказала, что в январе лифт отключили, его демонтировали и установили новый. После этого лифт работал только один день - когда были выборы. После чего лифт снова отключили для пользования.

Нам сказали, что комиссия должна принять работы. Но из-за этого старики безвылазно сидят на девятом этаже, мамочки мучаются с колясками.

 Говорит местная жительница

Отметим, что в представители управляющей компании подтвердили, что замена лифта действительно была.

Фото: pixabay

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Теги: выборы , колпино , лифт , понтонный
Категории: Лента новостей Новости СПб

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