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Американского лидера неонацистов обнаружили в Петербурге
Сегодня, 21:50
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nadezhda_sib

Американского лидера неонацистов обнаружили в Петербурге

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Участники группировки общаются через Интернет.

Иностранные издания выяснили, что лидер американской группировки "The Base" некоторое время проживал в Петербурге. По мнению BBC, Ринальдо Назарро мог координировать деятельность неонацистов из Северной столицы.

Согласно информации ABC News, группировка стремилась создать "белое этно-государство" путем насилия. Ее участники связывались с друг другом в чатах в Интернете. В России лидер организации преподавал английский язык. 

Определить точное количество участников пока не удалось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Дагестане задержали членов религиозно-экстремисткой организации. 

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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