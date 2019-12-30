Американского лидера неонацистов обнаружили в Петербурге

Участники группировки общаются через Интернет.

Иностранные издания выяснили, что лидер американской группировки "The Base" некоторое время проживал в Петербурге. По мнению BBC, Ринальдо Назарро мог координировать деятельность неонацистов из Северной столицы.

Согласно информации ABC News, группировка стремилась создать "белое этно-государство" путем насилия. Ее участники связывались с друг другом в чатах в Интернете. В России лидер организации преподавал английский язык.

Определить точное количество участников пока не удалось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Дагестане задержали членов религиозно-экстремисткой организации.

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