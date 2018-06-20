Лидер тамбовской ОПГ был обвинен в убийстве Галины Старовойтовой

Ранее суд признал его виновным в организации "тамбовского" преступного сообщества.

Владимиру Барсукову было предъявлено обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Барсукова Константина Кузьминых.

По словам юриста, обвинение предъявлено, но комментировать дело пока сложно.

Напомним, в марте текущего года Куйбышевский районный суд признал Барсукова (Кумарина) виновным в создании так называемой "тамбовской" ОПГ. Барсукову и Вячеславу Дрокову дали по 12 лет лишения свободы. Стоит отметить, что с учетом сложения сроков по предыдущим приговорам фактически каждый получил еще по году заключения к 23 и 20 годам соответственно. Также каждый из них должен выплатить 1 миллион рублей штрафа.

Справка: Депутат Госдумы, лидер партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова погибла 20 ноября 1998 года. Политика убили в парадном дома на набережной канала Грибоедова. Она занималась антикоррупционными расследованиями.