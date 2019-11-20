Михаил Глущенко решил отказаться от идеи выйти по УДО

10 июня пройдет заседание по рассмотрению ходатайства.

Организатор убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой решил отказаться от идеи выйти по УДО. Соответствующее ходатайство Михаила Глущенко 9 июня зарегистрировал Дзержинский районный суд Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Заявление о досрочном освобождении Глущенко подал буквально несколько недель назад, новое ходатайство рассмотрят на судебном заседании 10 июня. Известно, что соучастник убийства Старовойтовой будет участвовать в заседании по видеосвязи, слушателей в здание суда не допустят.

Тем временем, началась онлайн-трансляция суда над Олегом Соколовым.

Фото: Piter.TV