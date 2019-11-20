Михаил Глущенко решил отказаться от идеи выйти по УДО

Организатор убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой решил отказаться от идеи выйти по УДО. Соответствующее ходатайство Михаила Глущенко 9 июня зарегистрировал Дзержинский районный суд Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Заявление о досрочном освобождении Глущенко подал буквально несколько недель назад, новое ходатайство рассмотрят на судебном заседании 10 июня. Известно, что соучастник убийства Старовойтовой будет участвовать в заседании по видеосвязи, слушателей в здание суда не допустят.
Тем временем, началась онлайн-трансляция суда над Олегом Соколовым.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все