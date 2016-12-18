"Я дышал водой и огнем, когда ты была здесь": Юрий Шевчук посвятил клип умершей жене

В годовщину смерти первой супруги известный рок- музыкант представил новую песню.

Вчера на официальной странице Шевчука в социальной сети появилась запись:

"Дорогие друзья, сегодня день памяти Эльмиры (30.05.1967 — 13.03.1992). Послушайте песню, посмотрите клип. Всем любви и добра!".

В день памяти первой супруги музыкант выпустил клин на песню "Когда ты была здесь". На кадрах музыкального ролика непарадные улицы города чередуют скромные интерьеры обычной питерской квартиры. Иногда на кадрах можно увидеть больничную палату. Но чаще всего камера показывает самого Юрия Шевчука. В студии, под аккомпанемент музыкантов, он пронзительно поет об ушедшей любимой женщине.

Эльмира Бикбова умерла в 24 года. Молодой женщине поставили страшный диагноз - рак головного мозга. От первого брака у Юрия Шевчука остался сын маленький Петр, которого музыкант воспитал один.