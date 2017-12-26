Лидер группы "Алиса" за сутки собрал более 4 млн рублей на свой сольный альбом

Выход релиза запланирован на 1 сентября.

Лидер петербургской рок-группы "Алиса" Константин Кинчев объявил сбор средств на свой сольный альбом "Белый шум". За сутки ему перечислили более 4 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные краудфандинговой платформы Planeta.ru.

Кинчев запустил проект 1 февраля. На текущий момент на счету артиста 4 808 477 рублей.

"Алиса" для меня, так уж вышло, – моя жизнь, моя любовь и моя ответственность перед вами, уважаемые!" – отметил Кинчев, добавив, что "сольник" – это несколько другое, где он уже "ничем не связан с движением".

Выход релиза запланирован на 1 сентября. В свободной продаже альбома не будет. Предзаказ доступен только на сайте краудфандинга Planeta.ru.

Группа "Алиса" была основана в 1983 году в Ленинграде. С тех пор музыканты записали более 20 альбомов. Автором многих песен является Константин Кинчев, вокалист группы с 1984 года.

Ранее мы писали, что Земфира выпустила клип к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер".

Видео: planeta.ru