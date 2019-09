На Манхэттене нашли тело 75-летнего лидера американской рок-группы The Cars Рика Окасека

Полицейские не нашли признаков насильственной смерти.

Фронтмен американской рок-группы The Cars 75-летний Рик Окасек найден мертвым в своей квартире на Манхэттене. Об этом сообщил New York Times со ссылкой на городской департамент полиции.

Тело нашла бывшая жена музыканта, модель и актриса Паулина Поризкова. У погибшего нет признаков насильственной смерти, причину смерти выяснят судмедэксперты.

Рик Окасек основал группу The Cars в 1976 году вместе с басистом Бенджамином Орром. Рик писал большую часть песен и играл на гитаре. . Наиболее известная композиция The Cars — Just What I Needed.

