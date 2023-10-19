Подозреваемый в убийстве и расчленении отца на улице Бадаева умер в больнице

Обвинение ему предъявить не успели.

Подозреваемый в убийстве своего отца на улице Бадаева скончался утром 14 июня в Александровской больнице. При задержании он был ранен в ногу. Тело 44-летнего мужчины направлено в морг, сообщила "Фонтанка".

Напомним, три дня назад в квартире одного из домов на Бадаева полиция нашла обезглавленный труп со связанными руками и ногами. Предполагаемый убийца, который был, предположительно, в наркотическом опьянении, сначала набросился на соседку с отверткой, потом на медиков и полицейских. Мужчину смог успокоить только выстрел в ногу.

В тяжелом состоянии пострадавший был помещен в реанимацию. Обвинение ему предъявить не успели.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)