Льготные кредиты для застройщиков позволят ввести не менее 20 млн квадратных метров жилья за два года

Из федерального бюджета на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам планируется выделить 12 миллиардов рублей.

Решение Правительства РФ о субсидировании льготных кредитных ставок для застройщиков позволит ввести в срок порядка 20 миллионов квадратных метров жилья в ближайшие 2 года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Из федерального бюджета на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам планируется выделить 12 миллиардов рублей. Такую цифру назвал глава Министерства строительства и жилищного хозяйства Владимир Якушев на "правительственном часе" в Совете Федерации.

На данный момент в министерство с заявками обратились 15 кредитных организаций по 214 договорам с отечественными девелоперами. Такое решение правительства является эффективным способом по предотвращению новых долгостроев в стране и поддержанию рабочих темпов строительства.

Целью кредита должны быть покупка земли для жилищного строительства или сопутствующей инфраструктуры, а также финансирование строительства таких проектов. Для получения льготного кредита девелопер не должен иметь просрочек по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию. Еще одно условие – сохранение рабочих мест на предприятии со штатной численностью по состоянию на 1 мая 2020 года.

Минстрой собирается упростить раскрытие счетов эскроу для застройщиков.

Фото: Piter.TV