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В "Петербургские аптеки" поступил Левотироксин натрия для льготников
Сегодня, 15:18
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В "Петербургские аптеки" поступил Левотироксин натрия для льготников

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Партия состоит из 6200 упаковок.

Сеть "Петербургские аптеки" получила новую партию препарата Левотироксин натрия, известного как "Эутирокс". Препарат принимают для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

Лекарство распределили по 36 подразделениям аптеки. В общей сложности приехало 6200 упаковок. Они будут предназначены для граждан, которые относятся к федеральным льготникам. 

Напоминаем, что  отпуск препарата осуществляется по льготным рецептам, оформленным по источнику финансирования — федеральный бюджет.

Петербуржцам напоминают, что узнать о наличии лекарства в аптеках можно в том числе и на портале "Здоровье петербуржца". 

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы смогут получать полную информацию о лекарствах в аптеке в справочной службе.

Фото: Piter.tv

Теги: эутирокс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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