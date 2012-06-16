Левашовское шоссе перекроют на три часа из-за соревнований по велосипедному спорту

На время соревнований перекроют участок протяженностью 6 км.

Соревнования по велосипедному спорту ограничат движение транспорта в Петербурге 22 апреля. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Проводить соревнование будет ГБУ спортивная школа олимпийского резерва им. Коренькова. Движение перекроют по Левашовскому шоссе от 2 км, где находится въезд к садоводству "Ветеран", до 8 км с 15:30 до 18:30.

Ранее Piter.TV рассказал об ограничениях на Литейном мосту из-за ремонта. Работы будут идти до июня 2021 года.

Фото: ВКонтакте / Велоспорт Сестрорецк им. В. Коренькова