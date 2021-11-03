Кинофестиваль в парке Гатчины организуют за 1,1 млн рублей

Кинофестиваль в Приоратском парке будет проходить по субботам с 11 июня по 27 августа.

Фестиваль "Лето. Парк. Кино", который пройдет этим летом в Гатчине, обойдется Ленобласти в 1 млн 144 тысяч рублей. Документ разместили на официальном сайте госзакупок.

Кинофестиваль в Приоратском парке будет проходить по субботам с 11 июня по 27 августа. Помимо просмотра фильмов местные жители и гости смогут посетить выступления музыкантов и артистов. На территории парка оборудуют подиум, фотозону, фуд-корты, разместят кресло-мешки и диваны-мешки.

Дети смогут посещать дневные показы, а взрослые – вечерние. Подрядчика выберут уже 13 мая.

Фото: ВКонтакте / Парковое агентство (архив)