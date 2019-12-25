Якубович прокомментировал желание Прохора Шаляпина стать ведущим "Поле чудес"

Телеведущий предложил ему попробовать хоть раз и понять, что это такое.

Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал слова певца Прохора Шаляпина, который заявил, что мечтает стать новым ведущим капитал-шоу "Поле чудес". Об этом пишет News.ru.

Якубович, смеясь, ответил, на это заявление. Он предложил Шаляпину попробовать хоть раз и понять, что это такое вести "Поле чудес".

Ранее Шаляпин заявил, что мечтает с детства быть ведущим "Поле чудес". Певец заявил, что у этой программы "очень благодарные зрители". Это пенсионеры – его самая любимая аудитория. В перерывах между угадыванием букв Шаляпин мог бы петь народные песни.

Фото: Instagram / yakubovitch