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Шаляпин планирует заменить Якубовича на шоу "Поле чудес"
Сегодня, 7:38
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Alena_Zinovieva

Шаляпин планирует заменить Якубовича на шоу "Поле чудес"

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Певец заявил, что в перерывах между угадыванием букв мог бы петь народные песни.

Российский певец Прохор Шаляпин в интервью 5-tv.ru заявил, что мечтает стать ведущим программы "Поле чудес" на Первом канале. Артист объяснил, чем привлекает его эта позиция.

По словам Шаляпина,  у "Поле чудес" очень благодарные зрители. Это пенсионеры – его самая любимая аудитория. В перерывах между угадыванием букв певец мог бы петь народные песни.

"Я вообще мечтаю с детства быть ведущим "Поле чудес". Мечтаю, обожаю. Можно и рядом с Якубовичем вести", - отметил Шаляпин.

Ранее в сети появились слухи, что кандидатуру Прохора Шаляпина рассматривают на место трагически погибшего ведущего Александра Колтового в шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Однако сам Шаляпин заявил, что ничего об этом не знает.

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Фото: Instagram / shalyapin_official

Теги: леонид якубович, поле чудес, прохор шаляпин
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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