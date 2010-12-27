Леноблводоканал проведет прием в Выборге по вопросам водоснабжения-водоотведения

Обращение о личном приеме жители смогут подать через форму обратной связи на официальном сайте ГУП "Леноблводоканал".

Руководство ГУП "Леноблводоканал" проведет личный прием граждан Выборгского района 9 июля в 10 часов. Встреча состоится по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 13, сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Обращение о личном приеме жители смогут подать через форму обратной связи на официальном сайте ГУП "Леноблводоканал" www.vodokanal-lo.ru, или по телефону (812) 403-00-53, доб. 923.

Сергей Морозов ежемесячно проводит личный прием жителей Ленинградской области. Также личный прием проводят начальники всех районных производственных управлений. Но иногда важно задать свой вопрос напрямую руководителю предприятия - для этого Сергей Морозов проводит личный прием граждан в районах. сообщает пресс-служба ГУП "Леноблводоканал"

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО